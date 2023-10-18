Гибридный кроссовер EXEED RX появится в России в 2024 году

Премиальная марка EXEED представила гибридную модификацию кросс-купе RX, которая появится на российском рынке в 2024 году. Она включает в себя 72 технологии с низким энергопотреблением, включая три ключевых гибридных элемента: двигатель, трансмиссию и систему управления тяговой батареей. Расход топлива составляет 4,2 л на 100 км, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В холодное время года запас хода увеличивается на 10% благодаря двухконтурной системе кондиционирования воздуха, а высокоэффективный тепловой насос экономит до 30% потребления энергии, увеличивая дальность поездок примерно на 50 км.

Новая платформа 800В с возможностью быстрой зарядки увеличивает запас хода на 150 км всего за 5 минут. Кроме того, работа инженеров EXEED над эффективностью аэродинамики позволила снизить коэффициент сопротивления ветру до 0,21, что экономит энергопотребление и делает поездки по городу на 5% дольше.

Фото: EXEED