Livan может начать производство автомобилей в России | АВТОСТАТ

Livan может начать производство автомобилей в России

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Livan может начать производство автомобилей в России

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Китайский автопроизводитель Livan рассматривает возможность организации производства автомобилей в России. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил исполнительный директор «Ливэн Моторс Рус» Кун Шуай, добавив, что компания ведет соответствующие переговоры с российскими автозаводами, однако из названия не раскрыл.

Напомним, китайская марка Livan вышла на российский рынок в июне 2023 года, а первой моделью стал компактный кроссовер X3 Pro. С расширением линейки Livan до трех моделей за счет кроссовера Livan X6 Pro и седана S6 Pro, которые поступят в продажу в ноябре, компания рассчитывает до конца года реализовать в нашей стране порядка 7 тыс. автомобилей.

В 2024 году Livan намерен занять долю 2 – 3% российского рынка легковых автомобилей, который, согласно прогнозам компании, составит 1 – 1,1 млн единиц. При этом в следующем году Livan планирует привезти в Россию еще две новинки, одной из которых станет электромобиль.

Фото: Livan

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствокитайские автомобилиlivan

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