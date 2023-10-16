Названа цена на пикап Foton Tunland G7 в России

В салоне Foton Tunland G7 расположен небольшой сенсорный экран и трехспицевое рулевое колесо, за которым расположена комбинированная приборная панель. Центральный тоннель Tunland G7 оснащен набором физических кнопок, селектором КПП и двумя подстаканниками. Сиденья пикапа представлены покрытием из экокожи.

Foton Tunland G7 получил обновленный экстерьер с крупной решеткой радиатора и буквенным логотипом бренда. Внешний вид пикапа также отличают противотуманные фары в переднем бампере и литые колесные диски R18. У Tunland G7 классические пропорции и двойная кабина. Модель имеет следующие габариты: 5 340 мм в длину, 1 940 мм в ширину и 1 860 мм в высоту при колесной базе 3110 мм. Размеры погрузочной площадки – 1520 х 1580 х 440 мм. Полезная нагрузка – 905 кг.

Под капотом Foton Tunland G7 установлен 2-литровый турбодизель мощностью 163 л.с. (388 Нм), который работает в сочетании с 8-ступенчатым гидротрансформатором от американской компании ZF. За полный привод отвечает раздаточная коробка Borg Warner.

В максимальную комплектацию Premium, помимо прочего, входят декоративные накладки на двери, электропривод зеркал и обогрев заднего стекла. В дальнейшем у Tunland G7 появятся две более дешевые комплектации Base и Comfort, но их стоимость пока не раскрыта.

Добавим, что соперниками Foton Tunland G7 на российском рынке станут GWM King Kong Poer, Dongfeng DF6 и Sollers ST6 (JAC T6). В условиях столь жесткой конкуренции новинке с более высокой ценой, очевидно, будет тяжело закрепиться на рынке.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было реализовано 11747 новых пикапов – в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию. При этом лидером по продажам среди марок является китайский Great Wall (3350 шт.), а первенство в модельном рейтинге сохраняет отечественный УАЗ «Пикап» (2252 шт.).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Foton