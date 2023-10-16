В России числится 12,5 млн кроссоверов и внедорожников

В рамках подготовки отчета «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.» эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, сколько автомобилей сегмента SUV зарегистрировано в нашей стране. Как оказалось, на середину нынешнего года в России насчитывалось 12 млн 486 тыс. кроссоверов и внедорожников, что составляет 27,3% от всего парка легковых машин.

Свыше 40% от этого количества приходится на пять марок. Так, больше всего автомобилей сегмента SUV относится к отечественной LADA – 1 млн 225 тыс. единиц. Совсем немного уступает ей японская Toyota с показателем 1 млн 210 тыс. штук. Барьер в миллион кроссоверов и внедорожников преодолевает и японский Nissan, результат которого составил 1 млн 091 тыс. экземпляров. Кроме них, в ТОП-5 попали еще корейские Hyundai и Kia (898 тыс. и 732 тыс. шт. соответственно).

В модельном рейтинге лидерство сохраняет трехдверный внедорожник LADA 4x4 – на 1 июля 2023 года в России числится 972 тыс. таких машин. На втором месте находится внедорожник Chevrolet Niva (642 тыс. шт.), на третьем – кроссовер Toyota RAV4 (510 тыс. шт.). В пятерку наиболее распространенных моделей сегмента SUV также вошли кроссоверы Renault Duster (496 тыс. шт.) и Hyundai Creta (370 тыс. шт.).

Более подробная информация о состоянии российского парка автотранспортных средств содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ