Минивэн Volvo EM90 полностью рассекречен

Минпромторг КНР опубликовал фотографии первого минивэна Volvo под названием EM90, чья мировая премьера состоится только 12 ноября. Основным рынком сбыта для новинки станет Китай, где будет налажено ее производство. А вот появление минивэна на других рынках остается под вопросом.

Как пишет портал Motor.ru, новинка Volvo оказалась перелицованным электромобилем Zeekr 009: колесная база и ширина минивэнов одинаковые, длина модели под шведским брендом меньше на 3 мм, а высота – больше на 11 мм. Разница во внешности достигается за счет замены оптики и навесных элементов.

Техническая общность Volvo EM90 и Zeekr 009 не стала сюрпризом, ведь обе компании принадлежат холдингу Geely. Минивэн под шведской маркой оказался очень близок к исходнику: одинаковые не только остовы кузова, но и двери, и стекла. Впрочем, спереди EM90 выдержан в фирменном стиле Volvo: здесь оригинальные фары и бампер.

По начинке тоже без откровений: известно, что на старте продаж Volvo предложит шестиместную версию EM90с двумя электродвигателями пиковой мощностью 544 л.с. Данных о тяговой батарее нет, но можно ожидать аккумуляторов CATL емкостью 116 или 140 кВт-ч и запаса хода до 820 км (CLTC). Впрочем, характеристики еще должны быть подтверждены.