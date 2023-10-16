Минивэн Volvo EM90 полностью рассекречен

Минпромторг КНР опубликовал фотографии первого минивэна Volvo под названием EM90, чья мировая премьера состоится только 12 ноября. Основным рынком сбыта для новинки станет Китай, где будет налажено ее производство. А вот появление минивэна на других рынках остается под вопросом.
Как пишет портал Motor.ru, новинка Volvo оказалась перелицованным электромобилем Zeekr 009: колесная база и ширина минивэнов одинаковые, длина модели под шведским брендом меньше на 3 мм, а высота – больше на 11 мм. Разница во внешности достигается за счет замены оптики и навесных элементов.
Техническая общность Volvo EM90 и Zeekr 009 не стала сюрпризом, ведь обе компании принадлежат холдингу Geely. Минивэн под шведской маркой оказался очень близок к исходнику: одинаковые не только остовы кузова, но и двери, и стекла. Впрочем, спереди EM90 выдержан в фирменном стиле Volvo: здесь оригинальные фары и бампер.
По начинке тоже без откровений: известно, что на старте продаж Volvo предложит шестиместную версию EM90с двумя электродвигателями пиковой мощностью 544 л.с. Данных о тяговой батарее нет, но можно ожидать аккумуляторов CATL емкостью 116 или 140 кВт-ч и запаса хода до 820 км (CLTC). Впрочем, характеристики еще должны быть подтверждены.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo объявила о полном прекращении производства автомобилей с дизельными двигателями. Последние машины с такими моторами сойдут с конвейера в начале 2024 года. Таким образом, шведская марка станет одной из первых, кто решился на подобный шаг, и присоединится к Porsche, которая отказалась от дизельных двигателей еще в 2018-м из-за кризиса, вызванного дизельгейтом. У Volvo, правда, причины другие: это и ужесточение норм выбросов, и изменение структуры спроса, и упор на электрификацию.
Согласно плану, к 2030 году модельный ряд Volvo будет состоять из одних электромобилей, а к 2040-му компания должна стать климатически нейтральной. В ноябре 2022 года шведы даже продали свою долю в моторном СП c Geely (Aurobay), отказавшись от дальнейшей разработки в том числе бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Свое будущее Volvo видит лишь в электрических силовых установках. Они производят меньше шума и вибраций, а также не выделяют в атмосферу вредных веществ.
Фото: Autohome.com.cn