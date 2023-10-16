Авторынок Казахстана в сентябре увеличился в 1,5 раза

В Казахстане по итогам сентября 2023 года было продано 17 777 единиц новой автомобильной техники, что на 47,2% больше показателя годичной давности, сообщает пресс-служба «Казахстанского автомобильного союза». Из этого количества 16 950 экземпляров пришлось на легковые и легкие коммерческие автомобили, а 827 штук – на грузовики и автобусы.

Лидером на казахстанском авторынке в первый месяц осени снова стал Hyundai, результат которого составил 3 624 машины (+40,8% к сентябрю 2022-го). Второе место заняла Chevrolet (3 179 шт.), продажи которой упали на 20,5%. Третью строчку традиционно занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 2 199 экземпляров (+64,7%). Далее следует Chery с показателем 1 439 реализованных машины (рост в 2,5 раза). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры продали 1 176 автомобилей (+43,2%).

Что касается модельного рейтинга, то в сентябре его по-прежнему возглавляет седан Chevrolet Cobalt с результатом 2 030 штук. В тройку лидеров здесь также попали две модели Hyundai – кроссовер Tucson и хэтчбек i20 (895 и 855 шт. соответственно).

Также стоит отметить, что за 9 месяцев нынешнего года в Казахстане было реализовано 138 100 новых автотранспортных средств – на 58,4% больше по сравнению с результатом января – сентября 2022-го.

Фото: chevrolet-auto.kz