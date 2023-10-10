Chery представила гибридные кроссоверы Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO

Компания Chery на автосалоне в Катаре представила гибридные кроссоверы Tiggo 7 PRO Hybrid и Tiggo 8 PRO Hybrid, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, в представленных автомобилях используется уникальная трансмиссия DHT, которая агрегатируется с тремя двигателями: бензиновым и двумя электро-. Основываясь на конфигурации двухмоторного привода, трансмиссия DHT от Chery имеет 9 высокопроизводительных режимов работы, таких как: одномоторный/двухмоторный привод, последовательный привод, параллельный, прямой привод, рекуперацию энергии одного/двухмоторного двигателя, рекуперацию при торможении и двойную рекуперацию при торможении. Выбор требуемого режима система управления DHT определяет автоматически, рассчитывает оптимальную рабочую передачу в реальном времени.