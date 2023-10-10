Chery представила гибридные кроссоверы Tiggo 7 PRO и Tiggo 8 PRO

Компания Chery на автосалоне в Катаре представила гибридные кроссоверы Tiggo 7 PRO Hybrid и Tiggo 8 PRO Hybrid, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, в представленных автомобилях используется уникальная трансмиссия DHT, которая агрегатируется с тремя двигателями: бензиновым и двумя электро-. Основываясь на конфигурации двухмоторного привода, трансмиссия DHT от Chery имеет 9 высокопроизводительных режимов работы, таких как: одномоторный/двухмоторный привод, последовательный привод, параллельный, прямой привод, рекуперацию энергии одного/двухмоторного двигателя, рекуперацию при торможении и двойную рекуперацию при торможении. Выбор требуемого режима система управления DHT определяет автоматически, рассчитывает оптимальную рабочую передачу в реальном времени.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2024 году до российских дилеров также доберется гибридный седан Arrizo 8 e+. Кроме того, в следующем году в продаже ожидается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.
По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 83425 автомобиля Chery, что в 3,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,6% против 4,7% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Chery