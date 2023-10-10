Honda обновила кроссовер Passport

Компания Honda представила обновленный кроссовер Passport. Изменения коснулись внедорожной модификации машины под названием TrailSport. Такой автомобиль получил перенастроенную подвеску и шины General Grabber A/TX для езды по бездорожью. Также для кроссовера стала доступна дополнительная пластиковая защита кузова, пишет портал Autonews.ru.
Также Honda Passport обзавелся новой топовой версией Black Edition. Главные отличия такой модификации – черный декор кузова, особые 20-дюймовые колесные диски и отделка салона перфорированной кожей с красными акцентами.
Двигатель у обновленного Honda Passport остался прежним: это 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 283 л.с., который работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с функцией интеллектуального распределения тяги.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Honda, поставивший целью к 2040 году выпускать исключительно электромобили и автомобили на топливных элементах, планирует заключать новые и укреплять существующие стратегические партнерства в сфере поставок аккумуляторов и сырья для их производства. Компания намерена производить более 2 млн электромобилей в год к 2030 году.
Так, в 2024 году на американский рынок выйдут две модели электромобилей – Honda Prologue и Acura ZDX, выпускаемые совместно с General Motors. В 2025 году в США появится электромобиль, основанный на собственной платформе Honda. В Японии, где спрос на электромобили постепенно растет, компания начнет продавать электроминивэн N-VAN в первом полугодии 2024 года, а в 2025 году запустит в продажу электромобили N-ONE. В 2026 году Honda планирует вывести на японский рынок еще две модели небольших электромобилей. В Китае автопроизводитель намерен представить 10 новых моделей электромобилей к 2027 году. Honda планирует продавать в КНР исключительно электромобили и машины на топливных элементах уже с 2035 года – раньше, чем в остальные страны. Фото: Honda
Фото: Honda