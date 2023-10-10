Honda обновила кроссовер Passport

Компания Honda представила обновленный кроссовер Passport. Изменения коснулись внедорожной модификации машины под названием TrailSport. Такой автомобиль получил перенастроенную подвеску и шины General Grabber A/TX для езды по бездорожью. Также для кроссовера стала доступна дополнительная пластиковая защита кузова, пишет портал Autonews.ru.

Также Honda Passport обзавелся новой топовой версией Black Edition. Главные отличия такой модификации – черный декор кузова, особые 20-дюймовые колесные диски и отделка салона перфорированной кожей с красными акцентами.

Двигатель у обновленного Honda Passport остался прежним: это 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 283 л.с., который работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с функцией интеллектуального распределения тяги.