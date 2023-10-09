Volvo отключила ПО для российских автовладельцев

Компания Volvo официально остановила поддержку программного обеспечения еще 25 сентября 2023 года, об этом сообщает портал Business FM. Но сталкиваться с проблемами автовладельцы начали только сейчас.

Однако ряд пользователей отмечает, что приложение Volvo On Call еще продолжает работать. Оно позволяет открыть машину с дальнего расстояния, запустить двигатель и поставить автомобиль на прогрев.

В дилерском центре Volvo изданию сообщили, что программное обеспечение больше работать не будет. Кроме того, автовладельцам посоветовали не терять ключи, так как запрограммировать на территории России их уже будет невозможно.

Сервисный консультант Николай Янковский советует при потере ключа ехать за рубеж и делать запасной ключ там. Однако в таком случае, гарантию никто не даст. Янковский считает, что постепенно владельцы премиальных автомобилей будут отказываться от своих транспортных средств, так как проблема будет практически нерешаема.

В одной из компаний, которая занимается программированием ключей заявили, что дубликат ключа могут сделать в Германии. Для этого понадобится 45 – 60 дней и 950 евро.

После отключения софта с проблемами столкнутся не только владельцы машин, но и специалисты сервисных центров европейских автомобилей. Софт позволял им, в том числе, ремонтировать автомобили. Сейчас это будет сделать сложнее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российских автодилеров от программного обеспечения отключили марки Mercedes-Benz и BMW. Также приложения не доступны для владельцев Skoda, Kia, Infiniti и Renault.

О том, сколько автомобилей Volvo зарегистрировано в России, вы можете узнать в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Volvo