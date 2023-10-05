Компактный кроссовер Haval Jolion получил новую комплектацию под названием Elite Plus. Стоимость такого автомобиля с передним приводом составляет 2 млн 339 тыс. рублей, что на 70 тыс. рублей дороже предыдущей переднеприводной версии Elite, выяснили эксперты «Цена Авто».

По сравнению с исполнением Elite в новой комплектации появились система мониторинга давления в шинах и функция электрического складывания боковых зеркал, обивка сидений из эко-кожи (вместо тканевой), двухзонный климат-контроль вместо однозонного, система кругового обзора с симуляцией 3D-изображения вместо обычной камеры заднего вида, а также 7-дюймовая цифровая приборная панель вместо аналоговой.

В остальном комплектация Elite Plus имеет такое же оснащение, что и Elite: 17-дюймовые литые диски, полностью светодиодная оптика, рейлинги на крыше, электрохромное салонное зеркало заднего вида, а также обогревы лобового стекла, форсунок его омывателя, руля и всех сидений.

Под капотом Haval Jolion установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, который в исполнении Elite Plus сочетается с 7-ступенчатым «роботом» DCT и передним приводом, выдавая 143 л.с.

По итогам девяти месяцев 2023 года компактный кроссовер Haval Jolion стал самой популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке. В отчетный период продажи этой модели увеличились в 3,1 раза и составили 36613 автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ