Hyundai окончательно снимает с производства минивэн H-1

Компания Hyundai снимает с производства минивэн H-1. В Таиланде дилеры начали принимать заказы на модель в комплектации Final Edition (FE), которую отличают медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, бежевый салон, расширенный набор опций и декор. Цены стартуют с 1,5 млн бат (порядка 4 млн рублей по ткущему курсу), пишет портал Motor.ru. Таким образом, речь идет о последней партии H-1, и с 2024 году минивэн окончательно покинет конвейер.

Напомним, преемники Hyundai H-1 – семейство Staria – дебютировали 2,5 года назад, но в Таиланде утилитарный H-1 подзадержался, и две коммерческие модели продаются одновременно. Нюанс в том, что H-1 доступен только в формате пассажирского микроавтобуса с 11-местным салоном, задним приводом и 2,5-литровым дизелем (175 сил, 441 Нм).

Как и полагает автобусу, опций немного: автоматические фары, климат- и круиз-контроль, 16-дюймовые легкосплавные диски, система стабилизации и задние парктроники. Коробка передач безальтернативна: только архаичный 5-ступенчатый «автомат». Зато Hyundai H-1 даже в богатой версии Final Edition на 17% дешевле базового минивэна Staria.

У «космического» однообъемника небогатые версии тоже имеются: можно заказать Hyundai Staria в формате цельнометаллического фургона, а на внутреннем рынке есть заводской школьный автобус с 15 посадочными местами, оригинальной светотехникой, электроприводом боковой двери и системой индикации всех ремней безопасности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский автоконцерн Hyundai вложит 109,4 триллиона вон (85,41 млрд долларов) в ускорение разработки электрокаров. Средства направят на перепрофилирование заводов по производству ДВС на электродвигатели, а также на создание новых сборочных площадок исключительно для электрокаров, включая строящийся Hyundai Motor Group Metaplant America в американском штате Джордия.

План прописан в новой бизнес-стратегии под названием Hyundai Motor Way. Hyundai и ее премиальная «дочка» Genesis нацелены на 34-процентную долю электрокаров в своих мировых продажах и 53-процентную – на ключевых рынках к 2030 году. Цели продавать 840 тыс. электрокаров к 2026 году и 1,87 миллиона к 2030-му увеличены на 100 тысяч и 130 тысяч единиц соответственно. К концу десятилетия доля электромобилей должна составить 53% от всего числа продаваемых машин Hyundai в США. В Европе целевой показатель – 71%, в Южной Корее – 37%.

Несмотря на более высокую себестоимость электромобилей, Hyundai надеется быстро поднять прибыль за счет масштаба. Для «батарейных» машин разработают новые платформы, которые придут на смену нынешней E-GMP. Они будут стандартизированы и позволят строить машины всевозможных классов – от кроссоверов разных размеров до пикапов и люксовых машин. С 2025 по 2030 год Hyundai Motor Group представит 13 новых моделей, включая четыре под шильдиком Kia.

Фото: Hyundai