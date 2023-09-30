На площадке ГАЗа начнется выпуск крупнотоннажных грузовиков

АО «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА) арендовало площадку Горьковского автозавода под производство седельных тягачей «Валдай» разной тоннажности. Сервисным обслуживанием машин займется дистрибьютор ГАЗа «Современные транспортные технологии», пишет газета «Коммерсант».

АО «НГА» ранее принадлежало структурам «Группы ГАЗ», однако в феврале 2023 года акционерное общество перерегистрировалось на других акционеров – ООО «Регион» и «Ойлпром». Представители ГАЗа и нового производителя тягачей отрицают взаимосвязь. Параметры инвестиционного проекта и производственные планы в НГА не раскрывают, а эксперты пока не берутся его оценивать, отмечая, что российским автопроизводителям проще работать с китайскими разработками, потому что свои сегодня вести дорого.

Флагманским проектом заявлен магистральный седельный тягач «Валдай 45», конструкция которого позволяет работать с европейскими полуприцепами. Также НГА планирует выпускать «Валдай 33» в версиях самосвала и шасси под тяжелые спецнадстройки: бетономешалки и автокраны. Третьей моделью заявлен «Валдай 18» с универсальным шасси для городских и региональных перевозок с тремя вариантами колесной базы. Все автомобили внешне схожи с моделями китайского Foton.

«У нас запланирована большая программа адаптации машин для российских условий эксплуатации и с учетом потребностей рынка. В частности, уже выполнено утепление кабины с улучшением шумоизоляции, также мы прорабатываем расширенный пакет дополнительных опций. Кроме того, будет вестись поэтапная локализация автомобилей по критически значимым компонентам», – рассказал генеральный директор НГА Руслан Греков Руслан Греков.

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»