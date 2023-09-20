В Белоруссии стартовала сборка автомобилей Hongqi

Производство автомобилей Hongqi стартовало на заводе «Юнисон», расположенном под Минском. Первым на конвейер предприятия встал среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5. До конца года планируется выпустить от 1000 до 1500 этих автомобилей. Также ведутся переговоры по поводу сборки седана H5, сообщает портал ABW.by.

Таким образом, завод «Юнисон» вернулся к работе после почти 1,5 лет простоя. Напомним, ранее на этом предприятии велась сборка кроссоверов Zotye, а затем Changan.

Премиальный бренд Hongqi, входящий в состав концерна FAW Group, официально вышел на рынок Белоруссии в июне 2023 года. К покупке доступны четыре модели: полноприводный внедорожник Hongqi HS5, седан бизнес-класса Hongqi H5, а также премиальный седан Hongqi H9 и полностью электрический внедорожник Hongqi E-HS9, пишет портал «Китайские автомобили».

По информации дилера, в будущем для предзаказа станет доступен электрический седан Hongqi E-QM5. А в след за ним обещают вывести на рынок недавно представленный в Китае кроссовер HS3 и уже ушедший с рынка КНР седан H7.

Фото: ABW.by