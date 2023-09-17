Национальный автосоюз предложил ввести льготы для более 2,6 млн российских автовладельцев

Время от времени, с разной периодичностью, но с удивительной настойчивостью в России выдвигаются две совершенно противоположных инициативы, касающиеся возрастных автомобилей. Одна группа требует обложить эту «рухлядь» очень высоким налогом, чтобы не портили жизнь городов неэкологичными выбросами и не провоцировали новые ДТП из-за рассыпающихся на ходу деталей, из которых они собраны.

А вот другая, напротив, взывает к гуманности и предлагает воспринимать возрастной транспорт как социальный: выезжают на таких раритетах либо заядлые коллекционеры (и значит, делают это редко, поскольку берегут свои сокровища), либо пожилые и небогатые автовладельцы, которые по бедности не в состоянии приобрести транспортное средство поновее и покрепче. А значит, было бы гуманнее вместо драконовских налогов на транспорт - напротив, ввести для такой категории автовладельцев ряд социальных льгот.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», основываясь на своих данных по парку транспортных средств, подсчитали, что если брать во внимание только легковой транспорт, которому более 30 лет (старше 1993 года выпуска), то данный вопрос сегодня затрагивает интересы около 2,6 млн владельцев легковых транспортных средств. На 1 июля 2023 года доля таких автомобилей составляла более 5,8% легкового российского автопарка. Это еще без учета тех автомобилей, которым 20-25 лет или 25-29 лет, что тоже по меркам многих развитых стран уже можно относить к нежеланным на магистралях из-за их возраста.

С очередным предложением, связанным с возрастными машинами, выступил на днях вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Мы обратились в правительство с просьбой ввести льготный режим эксплуатации автомобилей старше 30 лет, - пишут «Новые известия», ссылаясь на мнение Антона Шапарина, - де-юре эти машины находятся вне правового поля, на них не распространяется тех регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Де-факто к ним применяются те же требования, что и к современным автомобилям...».

Шапарин и Национальный автосоюз предлагают снизить для таких машин транспортный налог, а также установить льготный размер страховки и объявить упрощенное прохождение техосмотра. Но, чтобы минимизировать риски от присутствия таких машин на дорогах, для них предлагают ввести сезонную эксплуатацию (и пожилых дачников, и владельцев «ретро» вполне устроили бы выезды только в теплое время года) и особые номерные знаки - чтобы отличать их в транспортном потоке и видеть, когда нарушители выезжают вне разрешенных временных рамок.

Фото: АВТОСТАТ