Jeep представил рестайлинговый пикап Gladiator

Компания Jeep представила обновленный пикап Gladiator, который появится в продаже до конца 2023 года. Модель создана на базе внедорожника Jeep Wrangler, который был модернизирован весной этого года.
Как пишет газета «Коммерсант», внешний вид Jeep Gladiator практически не изменился – его отличают только решетка радиатора, которая стала меньше по высоте и получила больше прорезей, а антенна мультимедиа теперь встроена в лобовое стекло. Среди других изменений – новый дизайн колес и опциональный пакет аксессуаров для бездорожья American Expedition Vehicles в нескольких вариантах.
В салоне полностью обновлена передняя панель, которая перекроена для установки мультимедийной системы Uconnect 5 с 12,3-дюймовым тачскрином. Новая навигация получила отдельный режим Trails Offroad, предлагающий маршруты для бездорожья. В базовое оснащение рестайлингового Jeep Gladiator включены надувные занавески безопасности.
Что касается технической части, после рестайлинга у пикапа осталась единственная версия. Jeep Gladiator доступен только с 290-сильным атмосферным 3,6-литровым V6 в сочетании с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробками передач, с двумя версиями полного привода.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Jeep до 2025 года представит четыре полностью новых электрических внедорожника и кроссовера для Европы и Северной Америки. Согласно новой стратегии бренда, к 2030 году в Европе все новые Jeep будут только электромобилями, а в Северной Америке к этому же сроку не менее половины всех новых Jeep должны быть электромобилями. Среди анонсированных новинок – электрический Jeep Wagoneer S с запасом хода без подзарядки не менее 640 км, адаптированный к тяжелому бездорожью внедорожник Jeep Recon со съемными дверями и лобовым стеклом, а также кроссовер Jeep Avenger 4xe, который поступил в весной 2023 года. Эта модель стала первым серийным электромобилем в истории Jeep.
Фото: Jeep