Jeep представил рестайлинговый пикап Gladiator

Компания Jeep представила обновленный пикап Gladiator, который появится в продаже до конца 2023 года. Модель создана на базе внедорожника Jeep Wrangler, который был модернизирован весной этого года.

Как пишет газета «Коммерсант», внешний вид Jeep Gladiator практически не изменился – его отличают только решетка радиатора, которая стала меньше по высоте и получила больше прорезей, а антенна мультимедиа теперь встроена в лобовое стекло. Среди других изменений – новый дизайн колес и опциональный пакет аксессуаров для бездорожья American Expedition Vehicles в нескольких вариантах.

В салоне полностью обновлена передняя панель, которая перекроена для установки мультимедийной системы Uconnect 5 с 12,3-дюймовым тачскрином. Новая навигация получила отдельный режим Trails Offroad, предлагающий маршруты для бездорожья. В базовое оснащение рестайлингового Jeep Gladiator включены надувные занавески безопасности.