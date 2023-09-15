Минпромторг закупит автомобили LADA Aura для нужд чиновников

Минпромторг РФ планирует закупить автомобили LADA Aura, производство которых АВТОВАЗ должен запустить во втором полугодии 2024 года, для нужд чиновников. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что поручение президента РФ Владимира Путина о замене автомобилей для чиновников с иностранных на российские будет исполняться беспрекословно.

Напомним, в ходе Восточного экономического форума глава государства сообщил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников скоро начнутся. Ранее Владимир Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные автомобили, соответствующий доклад должен быть представлен 1 февраля 2024 года.

Напомним, новый удлиненный седан LADA Aura создан на базе модели Vesta. Новинка позиционируется как автомобиль, в том числе для чиновников и ориентирована на госзаказ. Также машина может быть интересна в качестве такси в классе комфорт и выше. Так, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, стоимость нового автомобиля LADA Aura будет существенно выше 2 млн рублей, поскольку это машина премиального класса.

По мнению руководителя отдела развития автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Решетникова, удлиненный седан LADA Aura будет предложен автопаркам госорганов всех уровней для импортозамещения зарубежных машин. Скорее всего, автомобиль не будет бюджетным, поэтому будет производиться лимитированными партиями под госзаказ. При этом LADA Aura не сможет конкурировать по оснащению и исполнению с премиальными седанами китайского бренда Hongqi, так как они планируют соперничать с Mercedes-Benz E-Class и Aurus Senat, а это совсем другой уровень.

Фото: АВТОВАЗ