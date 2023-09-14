Geely анонсировала новую модель для России

Компания Geely анонсировала скорое появление в России новой модели. В официальном телеграм-канале китайской марки опубликован затемненный тизер некоего автомобиля, в котором, впрочем, легко угадывается новый Coolray, пишет портал Motor.ru. В Китае такой кроссовер продается с прошлого года и там он носит название Binyue Cool. Сроки начала продаж новинки на российском рынке официально не называются, однако дилеры ожидают поставок к концу октября.

Внешне новый Geely Coolray отличается более узкими фарами, сетчатой радиаторной решеткой в стиле Lexus и другими бамперами, а блоки фонарей теперь соединены светящейся полосой. Длина автомобиля увеличилась на 50 мм и составляет 4380 мм.

Салон нового Geely Coolray отличает единая панель, которая объединяет два дисплея диагональю 10 и 12 дюймов. Кроме того, обновлены воздуховоды, селектор трансмиссии, панель управления климат-контролем и дверные карты, появилась беспроводная зарядка для гаджетов.

Что касается технической части, вместо трехцилиндрового турбодвигателя 1.5, которым оснащается дореформенный Coolray, на китайском рынке новинка оснащается «турбочетверкой» такого же объема, развивающей 181 л.с. (290 Нм). Пару мотору составляет новое поколение 7-ступенчатой «мокрой» роботизированной коробки с двойным сцеплением.

Фото: Geely Russia / t.me