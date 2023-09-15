В России стартуют продажи фургонов Foton Toano

ГК «Автодом» совместно с АО «МБ Рус» в рамках прошедшей Международной выставки коммерческого транспорта «Comtrans-2023» представили легкий коммерческий автомобиль Foton Toano. Продажи новинки стартуют в сентябре с фургонов полной массой 3,5 тонны. Автобусы на 16 пассажирских мести фургоны полной массой 4,2 тонны появятся чуть позднее, сообщает пресс-служба «МБ Рус».

Объем грузового отсека цельнометаллического фургона Toano составляет от 9,1 до 12 куб.м. Для удобства погрузки возможна установка двустворчатой задней двери с углом открывания до 270°.

Foton Toano оснащается 2,8-литровым дизельным двигателем Cummins ISF, который агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В базовую комплектацию, в частности, входят системы ABS и ESC, а также подушки безопасности водителя. В салоне предусмотрены кондиционер, мультимедийная система с камерой заднего вида, мультифункциональное рулевое колесо, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал заднего вида и электрические стеклоподъемники, регулируемые сиденья водителя и пассажира, водителя – в 6 положениях.

Дооборудование автомобилей в сотрудничестве с локальными кузовопроизводителями позволит предлагать клиентам различные решения, ориентированные на их индивидуальные бизнес-потребности, будь то скорая помощь, различные варианты грузопассажирских исполнений и др. За конверсии будут отвечать проверенные «МБ Рус» российские компании-кузовопроизводители.

Фото: «МБ Рус»