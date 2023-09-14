В России начались продажи пикапов Foton Tunland G9

ГК «АвтоСпецЦентр» начала продажи полноразмерного пикапа Foton Tunland G9. Стоимость новинки составляет от 3,8 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Под капотом автомобиля установлен 2-литровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с., который работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом. Foton Tunland G9 обладает шасси повышенной проходимости и возможностью буксировки различных грузов (максимальные нагрузки – 1500 кг).

Флагманский Foton Tunland G9 представляет собой рестайлинговую версию модели G7. Автомобиль имеет следующие габариты: 5310 мм в длину и 1960 мм в ширину при колесной базе 3110 мм. В числе новшеств в салоне – удобные сиденья и кожаная отделка, климат-контроль, наличие электрорегулировки водительского кресла, бесключевой доступ и беспроводная зарядка. Медиасистема с 10,25-дюймовым дисплеем теперь оснащена камерой заднего вида.

Фото: Foton