«Моторинвест» начал продажи кроссовера Dongfeng 580

Компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России, начала продажи семиместного кроссовера Dongfeng 580. На момент старта продаж в России новинка доступна в единственной максимальной комплектации Luxury по цене 2 млн 750 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Моторинвест».

Кроссовер Dongfeng 580 имеет следующие габариты: 4680 мм в длину, 1845 мм в ширину и 1715 мм в высоту при колесной базе 2780 мм. Автомобиль располагает трехрядным салоном с различными вариантами трансформации, позволяя складывать сиденья в шести разных комбинациях. Благодаря этому объем багажного отделения варьируется от 375 до 2215 литров, что позволяет перевозить, в том числе крупногабаритные грузы.

Под капотом Dongfeng 580 установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновым турбомотор мощностью 145 л.с., который работает в сочетании с бесступенчатым вариатором CVT и передним приводом.

Автомобиль оснащается широким набором опций комфорта и систем помощи водителю – в частности, камерами кругового обзора 360°, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, функцией мониторинга давления в шинах, парктрониками, люком с электроприводом, а также климат- и круиз-контролем. Мультимедийно-развлекательный центр сочетает в себе дисплей диагональю 9 дюймов, аудиосистему с 6 динамиками и Bluetooth-модуль. Помимо прочего, модель имеет противоугонную систему и встроенный видеорегистратор, призванный помочь в случае спорной ситуации на проезжей части.