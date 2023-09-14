На каких автомобилях ездят жители Санкт-Петербурга?

В Санкт-Петербурге самой распространенной маркой легковых автомобилей остается отечественная LADA - как и в Москве. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев численность питерского автопарка по ситуации на 1 июля 2023 года. Так, в Санкт-Петербурге летом было зарегистрировано около 2 млн легковых автомобилей, из которых более 12% пришлось на LADA (236 тыс. шт.).

В ТОП-3 марок парка легковых машин Северной столицы вошли также корейская KIA и немецкий Volkswagen, доли которых составляют 7,8% и 7,2% соответственно. В количественном отношении это соответствует величинам 152 тыс. шт. и 140 тыс. автомобилей. Почти 7% от общего количества приходится на Hyundai (6,9%; 135,5 тыс. шт.). В ТОП-5 марочного рейтинга вошла также французская Renault (6,2%; 121,6 тыс. шт.).

При этом в модельном рейтинге лидирует Hyundai Solaris – в Санкт-Петербурге таких автомобилей насчитывается более 51 тыс. единиц. Второе место занимает Ford Focus (50 тыс. шт.). Далее в рейтинге идет Volkswagen Polo (48,9 тыс. шт.). Замыкают пятерку самых распространенных легковых машин питерского автопарка KIA Rio (48,9 тыс. шт.) и Skoda Octavia (37,9 тыс.шт.).

Фото: АВТОСТАТ