Chery привезет в Россию обновленный гибрид Tiggo 8 PRO e+

Компания Chery представит на российском рынке обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO e+, который поступит в продажу до конца осени. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».

Судя по всему, обновление подзаряжаемого Tiggo 8 PRO e+ пойдет по сценарию полноприводного Tiggo 8 PRO Max, который недавно дебютировал на российском рынке. Гибридный кроссовер сменит актуальную внешность и обзаведется новой радиаторной решеткой с плоским подсвечивающимся логотипом бренда. Сзади у него появится сплошной фонарь с эффектным рисунком, а стоп-сигнал под спойлером преобразится в T-образную форму.

Аналогичным образом обновится интерьер автомобиля: в соответствии с трендами по отказу от физических кнопок, все регулировки температуры и направления воздуха, а также запуска мультимедийной системы теперь станут сенсорными. Изменится и компоновка рычагов управления на центральной консоли и тоннеле. А перед водителем расположится новый сдвоенный монитор изогнутой формы с диагональю 24,6 дюйма.

Но главный вопрос, относящийся к изменениям в гибридной силовой установке кроссовера, пока остается открытым. Напомним, в настоящее время гибридный Tiggo 8 представлен в России актуальной моделью с подключаемой силовой установкой мощностью 326 л.с. и 565 Нм. С полностью заряженной батареей и полным баком такая «восьмёрка» может преодолеть более 1000 км при среднем расходе топлива от 1,3 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 сек. Максимальная скорость равна 180 км/ч. Время полной зарядки, необходимое для Chery Tiggo 8 PRO e+ зависит от мощности зарядного устройства, мощности сети, внешних условий (температуры воздуха и батареи) и составляет от 2,5 до 7 часов. Стоимость Chery Tiggo 8 PRO e+ составляет 4 млн 859 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке два новых гибрида. Так, в конце года в продаже ожидается гибридный Chery Tiggo 7 PRO e+. В настоящее время он проходит испытания и сертификацию, процесс находится на завершающей стадии. Также планируется представить в России гибридный седан Chery Arrizo 8 e+, который, возможно, появится позже в 2024 году. В Китае гибридные Chery Tiggo 7 PRO e+ и Arrizo 8 e+ оснащаются силовыми установками на базе 1,5-литрового бензинового турбодвигателя. Только на электротяге обе модели могут проехать около 100 км, а общий запас хода составит до 1300 км.

Фото: Paultan