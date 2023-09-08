«Автотор» начал производство коммерческих электромобилей

Калининградский завод «Автотор» начал производство мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электрической силовой установкой в сотрудничестве с китайской компанией Foton. Для российского рынка эта продукция будет выпускаться под маркой BROCK, сообщает пресс-служба предприятия. Общий объем инвестиций «Автотора» в данную производственную линию составил более 130 млн рублей.

На предприятии налажен выпуск двух моделей коммерческих автомобилей с электродвигателями: автомобиль BROCK 75 (полная масса 7,5 тонны, литий-железно-фосфатный тип батареи емкостью 81 кВт/ч, максимальная мощность двигателя – 115 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью – 300 км, время быстрой зарядки – 2 часа), а также автомобиль BROCK 160 (полная масса 16 тонн, литий-железно-фосфатный тип батареи емкостью 246 кВт/ч, максимальная мощность двигателя 160 кВт, пробег на одной зарядке с постоянной скоростью – 300 км, время быстрой зарядки – 2 часа). Коммерческие автомобили подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих бортовые платформы, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и др.

Согласно перспективному плану развития проекта в рамках реализации программы локализации коммерческие электромобили, производимые на мощностях «Автотора», будут оснащаться аккумуляторными батареями из топливных ячеек, выпуск которых планируется на строящейся гигафабрике отраслевого интегратора Госкорпорации «Росатом» компании «РЭНЕРА» в Калининградской области (г. Неман), электродвигателями, и другими комплектующими, выпуск которых будет освоен на предприятиях «Автотор» по производству автокомпонентов.

Фото: «Автотор»