Mercedes-Benz представил обновленный кемпер Marco Polo

Компания Mercedes-Benz представила обновленный кемпер Marco Polo на основе V-Class. Стоимость новики будет объявлена ближе к старту продаж, который состоится уже в ближайшее время.

Как пишет портал Autonews.ru, с рестайлингом Marco Polo получил новые бамперы, увеличенную решетку радиатора и иную оптику. Интерьер автомобиля отличают новая цифровая приборная панель, два 12,3-дюймовых дисплея и рулевое колесо со специальными датчиками для рук. Как и прежде, кемпер оснащен специальной подъемной крышей с кроватью, складным столиком, ящиками для вещей и также мини-кухней. Дополнительно модель можно оборудовать небольшим холодильником, навесными карманами и атмосферной подсветкой.

Также новую функцию получила пневмоподвеска: при ее активации автомобиль можно выровнять по горизонтали при парковке на уклоне. Под капотом Marco Polo по-прежнему установлена 2-литровая дизельная «турбочетверка», которая работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mercedes-Benz представила обновленные электрические кроссоверы EQA и EQB, старт продаж которых в Европе состоится этой осенью. Поставки автомобилей начнутся в начале 2024 года.

Фото: Mercedes-Benz