УАЗ начал выпуск модернизированных моделей «Патриот» и «Пикап» | АВТОСТАТ

УАЗ начал выпуск модернизированных моделей «Патриот» и «Пикап»

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УАЗ начал выпуск модернизированных моделей «Патриот» и «Пикап»

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Ульяновский автозавод начал производство модернизированных моделей «Патриот» и «Пикап», которые с сентября в комплектациях Base Икар (с пакетом Limited) оснащаются специальными демпферами рычагов КП и раздаточной коробки. Как говорится в сообщении УАЗа в социальной сети «ВКонтакте», данное решение позволяет снизить вибрации и повысить степень акустического комфорта в салоне. Позже нововведение появится и на остальных версиях УАЗ «Патриот», «Пикап», а также «Профи».

Напомним, в августе Ульяновский автозавод запустил производство внедорожников УАЗ «Патриот» с модернизированной задней подвеской. Усиленные третьим листом рессоры минимизируют колебания при проезде неровностей, а также позитивно скажутся на курсовой устойчивости и управляемости.

Внедорожник УАЗ «Патриот» оснащается безальтернативным 2,7-литровым двигателем «ЗМЗ-Про» мощностью 150 л.с. (235 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: УАЗ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствовнедорожникиновые опцииsuvкроссоверысегмент pickupуазуаз пикапуаз patriot

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