Mercedes-Benz показал новое четырехдверное купе CLA

Компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии нового концепт-кара CLA. Публичная премьера новинки состоится на международном автосалоне в Мюнхене, который открывается 4 сентября, пишет портал Autonews.ru.

Несмотря на статус концепта, новый CLA станет серийной машиной, которая поступит в продажу в конце 2024 года. Это будет первый автомобиль на совершенно новой платформе MMA, разрабатываемой для компактных электромобилей.

Новое шасси, с которым дебютирует CLA, должно разрешить существующую техническую проблему. Оно изначально проектируется именно под электропривод. Помимо собственно CLA, в семейство будут входить по меньшей мере два кроссовера и универсал.

Технические характеристики нового Mercedes CLA пока не раскрываются. Известно лишь, что у модели будет как минимум две батареи на выбор с бюджетной «химией» и более дорогая и емкая. С последней запас хода составит 750 км.