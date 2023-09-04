Mercedes-Benz показал новое четырехдверное купе CLA

Компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии нового концепт-кара CLA. Публичная премьера новинки состоится на международном автосалоне в Мюнхене, который открывается 4 сентября, пишет портал Autonews.ru.
Несмотря на статус концепта, новый CLA станет серийной машиной, которая поступит в продажу в конце 2024 года. Это будет первый автомобиль на совершенно новой платформе MMA, разрабатываемой для компактных электромобилей.
Новое шасси, с которым дебютирует CLA, должно разрешить существующую техническую проблему. Оно изначально проектируется именно под электропривод. Помимо собственно CLA, в семейство будут входить по меньшей мере два кроссовера и универсал.
Технические характеристики нового Mercedes CLA пока не раскрываются. Известно лишь, что у модели будет как минимум две батареи на выбор с бюджетной «химией» и более дорогая и емкая. С последней запас хода составит 750 км.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mercedes-Benz представила обновленные электрические кроссоверы EQA и EQB, старт продаж которых в Европе состоится этой осенью. Поставки автомобилей начнутся в начале 2024 года. Передняя часть электрокроссоверов получила измененную псевдорешетку радиатора и светодиодную полосу, соединяющую дневные ходовые огни. Салон отличают новый 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, а также новая аудиосистема Burmester, которая поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos.
Оба кроссовера могут оснащаться тремя силовыми установками на выбор. В самых доступных исполнениях устанавливается один электромотор мощностью 190 л.с. Более дорогие комплектации оснащены двумя электродвигателями, суммарная мощность которых составляет 228 или 292 л.с. Для автомобилей предусмотрены батареи емкостью 66,5 и 70 кВт-ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 396 до 536 км в зависимости от версии. При этом для каждой из комплектаций запас хода увеличился примерно на 30 км.
Фото: Mercedes-Benz