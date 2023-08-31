Компания Hyundai представила обновленный седан Elantra, который поступит в продажу осенью 2023 года. Цены будут объявлены ближе к выходу новинки на рынок, пишет «Газета.Ru».

Внешне рестайлинговый седан будет отличаться новой передней частью, по форме напоминающей акулий нос. У автомобиля появились тонкие фары со встроенными дневными ходовыми огнями, разделенная на две части решетка радиатора, а также фонари H-образной формы. Передние крылья также имеют более четкие линии. Сзади вокруг диффузора появился U-образный серебряный элемент. Кроме того, опционально машина может оснащаться 19-дюймовыми коваными дисками с шинами Michelin Pilot Sport 4S. В салоне установлена новая приборная панель, а дверные карты теперь выполнены из более мягкого материала.

В комплектацию Limited теперь входит обивка сидений кожей. Кроме того, версии N-Line и Limited получили стереосистему с восемью динамиками. Изменились ли двигатели и коробки передач у Hyundai Elantra 2024 модельного года, пока неизвестно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский автоконцерн Hyundai вложит 109,4 триллиона вон (85,41 млрд долларов) в ускорение разработки электрокаров. Средства направят на перепрофилирование заводов по производству ДВС на электродвигатели, а также на создание новых сборочных площадок исключительно для электрокаров, включая строящийся Hyundai Motor Group Metaplant America в американском штате Джордия.

План прописан в новой бизнес-стратегии под названием Hyundai Motor Way. Hyundai и ее премиальная «дочка» Genesis нацелены на 34-процентную долю электрокаров в своих мировых продажах и 53-процентную – на ключевых рынках к 2030 году. Цели продавать 840 тыс. электрокаров к 2026 году и 1,87 миллиона к 2030-му увеличены на 100 тысяч и 130 тысяч единиц соответственно. К концу десятилетия доля электромобилей должна составить 53% от всего числа продаваемых машин Hyundai в США. В Европе целевой показатель – 71%, в Южной Корее – 37%.

Несмотря на более высокую себестоимость электромобилей, Hyundai надеется быстро поднять прибыль за счет масштаба. Для «батарейных» машин разработают новые платформы, которые придут на смену нынешней E-GMP. Они будут стандартизированы и позволят строить машины всевозможных классов – от кроссоверов разных размеров до пикапов и люксовых машин. С 2025 по 2030 год Hyundai Motor Group представит 13 новых моделей, включая четыре под шильдиком Kia.

Фото: Hyundai