Kia Rio уходит с американского рынка

Компания Kia прекратит продажи модели Rio на американском рынке, который ранее уже покинул родственный Hyundai Accent. Напомним, в этом году Kia Rio также ушла с европейского рынка из экологических соображений и в силу смещения фокуса потребительского спроса на кроссоверы.

Как пишет портал «Колеса.ру», лучшим годом продаж для Kia Rio в США стал 1999-й, тогда корейская модель разошлась здесь тиражом 82211 штук. В прошлом году в этой стране реализовано 31362 экземпляра Kia Rio, что на 14% меньше по сравнению с 2021 годом. В январе-июле этого года продажи модели составили 16554 единицы (-2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го). Таким образом, несмотря на то, что Kia Rio является одной из самых доступных новых легковых автомобилей на рынке США, спрос на модель снижается, чем и обусловлено решение руководства Kia о прекращении ее продаж.

Напомним, для стран Северной и Южной Америки модель Rio производит завод Kia в мексиканском Монтеррее. Автомобили пока еще доступны в США в кузовах седан и хэтчбек с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» (122 л.с., 152 Нм) и вариатором. Стоимость модели составляет от 16750 долларов.

Ранее в Мексике компания Kia представила полностью новый субкомпактный седан K3, который постепенно заменит Rio, но не в США и Европе, где Kia отказалась от недорогих седанов, вместо которых дилеры будут предлагать покупателям кроссоверы сопоставимого размера. При этом стоит отметить, что новый Kia K3 – это уже полноценный С-класс, он заметно крупнее уходящего Rio. Габаритная длина новинки составляет 4545 мм, колесная база – 2670 мм.

Фото: Kia