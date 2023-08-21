Стали известны 5-летние автомобили премиум-класса с лучшей остаточной стоимостью | АВТОСТАТ

Стали известны 5-летние автомобили премиум-класса с лучшей остаточной стоимостью

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Porsche Boxster

Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)
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Премиальные машины ведущих мировых брендов сегодня в Россию официально не поставляются, а параллельный импорт не в состоянии заместить потерянные объемы. Очевидно, что такие машины в настоящее время пользуются на вторичном рынке повышенным спросом.

Учитывая это, эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)» определили 5-летние автомобили премиум-класса, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 1 полугодия 2023 года.

Как выяснилось, лидером по сохранности остаточной стоимости среди премиальных «пятилеток» является Porsche Boxster. Так, через пять лет после покупки, которая была совершена в 1 полугодии 2018 года, индекс Residual value у этого кабриолета составляет в среднем 156,1%.

Mercedes-Benz G-Class

Второе место в данном рейтинге занял внедорожник Mercedes-Benz G-Class, у которого показатель сохранности остаточной стоимости спустя пять лет находится на уровне 132,3%. Чуть отстает от него внедорожник Lexus LX с результатом 131,9%.

Lexus LX

Таким образом, сегодня перечисленные модели стоят дороже той цены, за которую они были куплены пять лет назад. И это касается не только премиальных автомобилей, но и целого ряда других, которыми владеют россияне. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», очень высокие результаты остаточной стоимости (свыше 100%) связаны с ростом цен на машины, который в определенные периоды резко усиливался.

Более подробная информация о сохранности остаточной стоимости автомобилей различного возраста в разрезе по маркам и моделям содержится здесь.

Фото: Avito

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Источник: АВТОСТАТ

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