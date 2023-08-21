Стали известны 5-летние автомобили премиум-класса с лучшей остаточной стоимостью

Премиальные машины ведущих мировых брендов сегодня в Россию официально не поставляются, а параллельный импорт не в состоянии заместить потерянные объемы. Очевидно, что такие машины в настоящее время пользуются на вторичном рынке повышенным спросом.

Учитывая это, эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)» определили 5-летние автомобили премиум-класса, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 1 полугодия 2023 года.

Как выяснилось, лидером по сохранности остаточной стоимости среди премиальных «пятилеток» является Porsche Boxster. Так, через пять лет после покупки, которая была совершена в 1 полугодии 2018 года, индекс Residual value у этого кабриолета составляет в среднем 156,1%.