Стали известны 5-летние автомобили премиум-класса с лучшей остаточной стоимостью

Премиальные машины ведущих мировых брендов сегодня в Россию официально не поставляются, а параллельный импорт не в состоянии заместить потерянные объемы. Очевидно, что такие машины в настоящее время пользуются на вторичном рынке повышенным спросом.
Учитывая это, эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)» определили 5-летние автомобили премиум-класса, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 1 полугодия 2023 года.
Как выяснилось, лидером по сохранности остаточной стоимости среди премиальных «пятилеток» является Porsche Boxster. Так, через пять лет после покупки, которая была совершена в 1 полугодии 2018 года, индекс Residual value у этого кабриолета составляет в среднем 156,1%.
Второе место в данном рейтинге занял внедорожник Mercedes-Benz G-Class, у которого показатель сохранности остаточной стоимости спустя пять лет находится на уровне 132,3%. Чуть отстает от него внедорожник Lexus LX с результатом 131,9%.
Таким образом, сегодня перечисленные модели стоят дороже той цены, за которую они были куплены пять лет назад. И это касается не только премиальных автомобилей, но и целого ряда других, которыми владеют россияне. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», очень высокие результаты остаточной стоимости (свыше 100%) связаны с ростом цен на машины, который в определенные периоды резко усиливался.
Более подробная информация о сохранности остаточной стоимости автомобилей различного возраста в разрезе по маркам и моделям содержится здесь.
Фото: Avito