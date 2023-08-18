Владимир Путин призвал обновить общественный транспорт в России

Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит в транспортной отрасли растет от года к году. Он подчеркнул, что правительству нужно найти постоянный источник финансирования для модернизации и обновления общественного транспорта в регионах, пишет газета «Коммерсант». В этом вопросе президент попросил глав субъектов РФ рассмотреть возможность использования частно-государственного партнерства, которое, по его словам, широко внедряется в Москве.

Владимир Путин также упомянул, что в последнее десятилетие Россия переживает бум роста числа легковых автомобилей, и в этот период заметно снижалась популярность общественного транспорта. Он отметил, что эта тенденция сейчас меняется и все больше людей как раз предпочитают общественный транспорт. По словам главы государства, ежегодно в РФ наземным общественным транспортом перевозится более 14 млрд человек.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2023 года в нашей стране было зарегистрировано 360 тыс. автобусов. При этом в июле продажи новых автобусов выросли на 22% до 1,1 тыс. штук.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», за последние три года структура сегмента автобусов в РФ сильно трансформировалась, и эти изменения еще будут продолжаться. Причем они касаются как разбивки по типу топлива, так и по типам кузова. Так, если в 2021 году 52% рынка автобусов составляли дизельные версии, то, по прогнозу, в нынешнем году они займут на нем уже 68%. Выросла на рынке и доля автобусов, работающих на метане – с 13% (в 2021 году) до 18% (в 2022 году) и, по прогнозу, в текущем году останется почти на том же уровне. Соответственно упала (с 25% до 14%) и будет падать дальше (до 12%) доля автобусов, работающих на бензине.

Наибольшая трансформация рынка автобусов коснулась их бензиново-пропановых версий: с 6% (в 2021 году) объемы их закупок выросли до 16% (в 2022 году), но в 2023-м прогнозируется их падение до 2%. Эксперты полагают, что такое резкое снижение может быть связано с проблемами по импортированию оборудования для пропановых двигателей.

Что же касается структуры рынка автобусов по типу кузова, более половины рынка занимали и занимают городские автобусы – их доля в 2021 – 2023 годах немного подросла. Увеличились и закупки междугородних туристических версий (с 5% до 11%). А вот доля подсегмента пригородных автобусов в 2022 году, напротив, снизилась с 40% до 29%, однако в 2023-м, как полагают эксперты, она может вернуть часть утраченных позиций и вырасти до 34%.

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Фото: ГК «Современные транспортные технологии»