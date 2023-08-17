Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле подскочил на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства «ТАСС» на основе статистических данных, опубликованных Минфином Японии.

Так, в июле в РФ были поставлены 33192 транспортных средства, включая 32116 легковых машин. Этот показатель на 84% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем общий объем поставок транспортных средств в июле почти в 1,5 раза превысил средний показатель за последний год, который составляет около 21,6 тыс. единиц. В то же время в июле Япония на 44,4% сократила поставки запчастей и комплектующих для автомобилей.

По словам экспертов, резкий рост экспорта автомобилей обусловлен тем, что покупатели пытались успеть ввезти как можно больше машин до вступления в силу запрета. С 9 августа запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных авто с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин.

Между тем, таможня во Владивостоке регистрирует снижение количества оформленных на ввоз автомобилей после 9 августа. По данным ведомства, неделя к неделе снижение составило 57% или 3036 машин. «Во Владивостокской таможне оформлено автомобилей физических лиц для личного пользования: со 2 по 8 августа – 7154, с 9 по 15 августа – 4118», – сообщили агентству «ТАСС» в пресс-службе таможни.

Как считает доцент Университета международных исследований города Кобэ, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита, введенные официальным Токио новые ограничения в отношении экспорта автомобилей в Россию могут сократить практически наполовину поставки японских подержанных машин в РФ.

«По приблизительным оценкам на основе статистики Министерства финансов Японии, под новые санкционные ограничения теперь не будут попадать только около 110 тыс. подержанных машин, потенциально ориентированных на экспорт в РФ. Они могут дать поступления в размере 112,6 млрд иен (около $793 млн)», – сказал эксперт.

«В то же время в 2022 году в Россию было поставлено 204 тыс. автомобилей с пробегом, на них приходилось 19% всего японского экспорта таких машин, – отметил Хиронори Фусита. – В стоимостном выражении это принесло около 250 млрд иен (около $1,8 млрд), примерно 26% общих доходов от всего японского экспорта подержанных автомобилей. Иными словами, в результате новых санкций поставки автомобилей с пробегом в Россию сократятся примерно наполовину и в количественном, и в стоимостном выражении».

По словам эксперта, Россия была крупнейшим зарубежным рынком для японского бизнеса подержанных машин, и нынешние меры неминуемо окажут на него серьезное воздействие. «Подержанные автомобили, которые отныне нельзя будет экспортировать в Россию, частично хлынут на японский рынок, – считает Хиронори Фусита. – Можно предположить, что это приведет к падению цен и сокращению доходов торговцев автомобилями с пробегом. В любом случае новые ограничения неизбежно нанесут большой ущерб экономике префектуры Тояма, которую очень оживлял бизнес, связанный с поставками подержанных машин в Россию».

Фото: АВТОСТАТ