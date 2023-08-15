Выпуск автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz может начаться в 2024 году

Дилерский холдинг «Автодом» может начать производство легковых автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье совместно с новыми индустриальными партнерами в 2024 году. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, в апреле 2023 года Группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в РФ), ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (подмосковный автозавод), ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей). Таким образом ГК «Автодом» получила право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада. Условия сделки по приобретению ГК «Автодом» российских активов Mercedes-Benz не раскрываются. Известно, что Mercedes-Benz имеет опцион на обратный выкуп своих активов в России в течение шести лет.

Открытие завода Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» состоялось в апреле 2019 года. На предприятии выпускались седаны Mercedes-Benz Е-Класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Производственная мощность завода составляет более 25 тыс. автомобилей в год. Предприятие охватывает все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки. В марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Mercedes-Benz в нашу страну были остановлены, а в октябре штутгартская компания объявила об уходе с российского рынка и продаже своих активов в нашей стране дилерскому холдингу «Автодом».

Фото: Mercedes-Benz