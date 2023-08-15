Mazda снимет с производства кроссовер CX-8

Компания Mazda отправит в отставку еще один трехрядный кроссовер – вслед за CX-9 конвейер покинет CX-8. Производство Mazda CX-8 прекратится в декабре 2023 года, а прием заказов будет закрыт, когда станет понятно, что изготовить новый автомобиль в обозначенные сроки не удастся. Вероятно, на внутреннем рынке CX-8 уступит место соразмерному премиум-кроссоверу CX-80, пишет портал Motor.ru.

Стоит отметить, что Mazda CX-8 и CX-9 созданы на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя, а сейчас Mazda продвигает более современную архитектуру Large с базовым задним приводом и «продольным» мотором. Впрочем, об окончательной отставке обеих заслуженных моделей речи пока не идет. Mazda CX-8 наверняка продолжат выпускать в Китае и Юго-Восточной Азии, ведь на этих рынках большой кроссовер с проверенной техникой пользуется устойчивым спросом. А вот в Японии в 2023 году CX-8 вдвое уступает по продажам компактному, но более дорогому CX-60.

Японских покупателей не привлекают даже доступные цены: базовый переднеприводный кроссовер с бензиновым «атмосферником», семиместным салоном и передним приводом стоит всего 2 млн 994 тыс. 200 йен (порядка 2,06 млн рублей по текущему куру). За полноприводную топ-версию с турбомотором, шестиместным салоном и полным приводом нужно выложить 5 млн 058 тыс. 900 йен (3,5 млн рублей).

Что касается полноразмерного кроссовера Mazda CX-9, приоритетным рынком для этой модели являются США, а всего в Северной Америке продавалось до 85% от общего числа выпущенных кроссоверов. Оставшиеся машины предназначались для Австралии, но окончание продаж CX-9 ожидается и на Зеленом континенте. В настоящий момент Mazda CX-9 предлагается в США с 2,5-литровым турбомотором, 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. До «сотни» кроссовер разгоняется за 8,6 секунды, при этом максимальная скорость ограничена 210 км/ч. Уже «в базе» доступен трехрядный семиместный салон.

Между тем, на всех ключевых рынках уже доступен к заказу преемник «девятки» – кроссовер Mazda CX-90. Дизайн новинки выполнен в том же стиле, что и у представленного весной 2022 года CX-60. Автомобиль располагает тремя рядами сидений, на которых могут разместиться 8 человек. В салоне – цифровая приборная панель и экран медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. Также флагманский кроссовер Mazda, ориентированный в основном на американский рынок, получил панорамную стеклянную крышу. Под капотом Mazda CX-90 – рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель 3.3 мощностью 340 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач. Другой вариант – подзаряжаемый гибридный привод. В основе этой силовой установки бензиновый мотор 2.5 и электродвигатель, ее суммарная мощность – 263 л.с. Также компания Mazda внедрила на CX-90 систему Kinematic Posture Control, которая при входе в поворот подтормаживает внутреннее заднее колесо, чтобы уменьшить крен кузова и улучшить впечатления водителя.

Фото: Mazda