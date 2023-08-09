Aurus Komendant в 2024 году получит удлиненную версию

Российский внедорожник премиум-класса Aurus Komendant будет выпускаться в удлиненном формате. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на телеграм-канал «Автопок». Автомобиль разрабатывает компания из Нижнего Новгорода «RIDA», которая специализируется на бронировании и удлинении машин сегмента «люкс».

Новинка будет представлена в 2024 году. Для удлиненной версии Aurus Komendant изготовят новые панели задних дверей, крыши и задних крыльев. Известно, что габаритная длина автомобиля увеличится на 500 мм и составит 5880 мм. В связи с этим вырастет и снаряженная масса. К слову, у стандартной версии внедорожника она составляет 3235 кг.

Техническое наполнение, скорее всего, останется прежним. Гибридная силовая установка включает в себя бензиновый двигатель V8 4.4 с двумя турбокомпрессорами и электромотором суммарной мощностью 598 л.с. Она работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», ФГУП «НАМИ» планирует в ближайшее время начать производство бронированных внедорожников Aurus Komendant для коммерческих заказчиков.

Напомним, что серийное производство российского автомобиля Aurus Komendant началось в ноябре 2022 года на заводе в ОЭЗ «Алабуга».

Фото: RIDA