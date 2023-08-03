Путин получил приглашение протестировать LADA Iskra и призвал чиновников ездить на отечественных автомобилях

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Одним из ее участников был глава АВТОВАЗа Максим Соколов, который рассказал о ближайших планах предприятия, сообщает агентство «РИА Новости».

Так, по словам Максима Соколова, в течение ближайших пару лет будет запущено четыре новых модели LADA: электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Aura, городской кроссовер C-класса на базе Vesta и семейство Iskra. Последняя новинка должна прийти на смену LADA Granta и полностью его заменить в 2026 – 2027 годах. LADA Iskra планируют выпускать в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Автомобиль будет базироваться на решениях глобальной платформы CMF-B, права на которую АВТОВАЗ получил после ухода Renault из России.

Как отметил Соколов, это будет один из самых бюджетных автомобилей бренда, производство которого намечено на конец 2024 года. Обращаясь к Владимиру Путину, глава АВТОВАЗа отметил, что для компании будет большой честью, если Президент России испытает LADA Iskra, как в свое время это произошло с LADA Kalina.

Также в рамках прошедшей встречи Владимир Путин призвал российских чиновников ездить на отечественных автомобилях, сообщает ТАСС.

«Миниcтерства, ведомства, управление делами обратились с проcьбой продолжить закупки, сделать упор, по cути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это дoлжно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», - отметил Президент РФ.

О том, на какие машины отечественного производства могут пересесть наши чиновники, пока сказать сложно. Но сегодня из всех российских компаний легковые автомобили, по данным агентства «АВТОСТАТ», выпускают АВТОВАЗ, УАЗ, «Москвич», Aurus и Evolute. Более подробная информация о них содержится здесь.

Фото: ГК «МАРТЕН»