Chevrolet Tracker и Onix попали в ТОП-5 по продажам в Узбекистане

Лидером автомобильного рынка Узбекистана по-прежнему являются автомобили Chevrolet, которых в 1 полугодии было реализовано 152 276 штук. Как сообщают в узбекистанском Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР), вывод на рынок новой модели Onix позволил автопроизводителю замедлить снижение рыночной доли.

В первую десятку по продажам за первую половину года входят 7 моделей Chevrolet. На первой строчке по-прежнему находятся легкие коммерческие автомобили Damas/Labo, суммарный объем реализации которых составил 44 019 единиц. На втором месте держится модель Cobalt (43 847 шт.), на третьем – Lacetti (39 513 шт.). На четвертой позиции расположился кроссовер Chevrolet Tracker с результатом 12 729 штук. На пятое место вышел новый седан Chevrolet Onix, продажи которого за полугодие составили 5 607 автомобилей.

Вторая пятерка выглядит следующим образом. На шестой строчке – переместившийся с десятого места китайский автомобиль Chery Tiggo 7 PRO с показателем 2 615 экземпляров. Популярность этой модели быстро растет и можно предположить, что ее продажи будут увеличиваться, однако в первую пятерку Tiggo 7 PRO вряд ли войдет. На седьмую позицию с пятой переместился Kia Sportage, которых разошелся тиражом в 2 485 штук. Преимущество китайской модели обеспечивает цена – $26500 против $33400 у корейского кроссовера по текущему курсу сума. На восьмом месте стабильно держится Chevrolet Malibu с продажами 2 146 автомобилей. На девятом – Kia Sorento (1 742 шт.), а на десятом – Chevrolet Equinox (1 684 шт.).

Первая пятерка брендов-лидеров по доле рынка в 1 полугодии 2023 года выглядит следующим образом: Chevrolet – 86,8%; Kia – 4%; Chery – 2,1%; BYD – 0,9%; Hyundai – 0,6%.

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Фото: uzautomotors.com