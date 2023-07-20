Кроссовер SsangYong Tivoli появился в России по цене от 2,6 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер SsangYong Tivoli, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость машин варьируется от 2,6 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от дилера, пишет «Газета.Ru».

Напомним, рестайлинговый SsangYong Tivoli продается в Южной Корее с 2019 года. Длина автомобиля составляет 4225 мм при колесной базе 2600 мм. В моторную гамму входят 1,5-литровый турбированный агрегат (163 л.с., 280 Нм) и дизельный двигатель 1.6 (136 л.с., 324 Нм). В продаже имеются кроссоверы с передним приводом и 6-диапазонным «автоматом» Aisin. На корейском рынке также доступны модификации с механической трансмиссией и приводом на все колеса.

В оснащение SsangYong Tivoli, помимо прочего, входят 10-дюймовый дисплей мультимедиа, цифровая приборная панель, семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и системы помощи при вождении, включая контроль слепых зон и ассистент удержания в полосе.