Названы сроки появления электромобилей Exlantix в России

Компания EXEED планирует представить на российском рынке электромобили под суббрендом Exlantix. Первой моделью станет электрический седан Exlantix E03, который ожидается в нашей стране в самом конце нынешнего или начале 2024 года. Кроме того, в следующем году до нашей страны доберется электрический внедорожник Exlantix E0Y, сообщили представители EXEED в рамках онлайн-конфренции. Обе модели, впервые представленные на Шанхайском автосалоне – 2023, построены на электрической платформе E0X.
Как заявил генеральный директор EXEED Цинь Чао, линейка премиальных электрокаров Exlantix займет лидирующие позиции на российском рынке в классе люкс.
Плавность спортивной линии крыши седана Exlantix E03 позволила снизить аэродинамический коэффициент до уровня 0,21 и создать уникальную бесшумную атмосферу внутри автомобиля. Благодаря высоким технологиям, в новом седане удалось достичь не только запаса хода более 700 км, но и возможности быстрой зарядки напряжением 800В – для 150 км пути достаточно 5 минут. Разгон до 100 км составляет около 3 секунд.
Что касается Exlantix E0Y, светодиодные фары, проходящие через всю фронтальную часть автомобиля, делают его визуально шире, а приподнятая линия крыши обеспечивает простор пассажирам второго ряда. Длина внедорожника составляет около 5 метров, ширина почти 2 метра. Он будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л.с. Разгон до 100 км/ч составит около 3 секунд. Предполагается, что автомобиль будет оснащаться новой батареей большой емкости от ведущей компании по производству аккумуляторов Ningde, с запасом хода более 700 км. За комфорт будет отвечать пневматическая подвеска с непрерывным контролем демпфирования.
Производительность мультимедиа будет поддержана процессором Qualcomm Snapdragon 8295, а интеллектуальный цифровой кокпит предоставит функции распознавания голоса, управления с помощью сенсорных экранов и сопряжения со сторонними устройствами. В топовых комплектациях возможно появление четырех поворотных сидений в салоне, аудиосистемы с 23 динамиками c функцией активного шумоподавления, а также системы автономного вождения уровня L3 (с функцией автопарковки и лидаром).
Фото: EXEED