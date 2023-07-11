Названы сроки появления электромобилей Exlantix в России | АВТОСТАТ

Названы сроки появления электромобилей Exlantix в России

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Названы сроки появления электромобилей Exlantix в России

Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца.
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Компания EXEED планирует представить на российском рынке электромобили под суббрендом Exlantix. Первой моделью станет электрический седан Exlantix E03, который ожидается в нашей стране в самом конце нынешнего или начале 2024 года. Кроме того, в следующем году до нашей страны доберется электрический внедорожник Exlantix E0Y, сообщили представители EXEED в рамках онлайн-конфренции. Обе модели, впервые представленные на Шанхайском автосалоне – 2023, построены на электрической платформе E0X.

Как заявил генеральный директор EXEED Цинь Чао, линейка премиальных электрокаров Exlantix займет лидирующие позиции на российском рынке в классе люкс.

Плавность спортивной линии крыши седана Exlantix E03 позволила снизить аэродинамический коэффициент до уровня 0,21 и создать уникальную бесшумную атмосферу внутри автомобиля. Благодаря высоким технологиям, в новом седане удалось достичь не только запаса хода более 700 км, но и возможности быстрой зарядки напряжением 800В – для 150 км пути достаточно 5 минут.  Разгон до 100 км составляет около 3 секунд.

Названы сроки появления электромобилей Exlantix в России

Что касается Exlantix E0Y, светодиодные фары, проходящие через всю фронтальную часть автомобиля, делают его визуально шире, а приподнятая линия крыши обеспечивает простор пассажирам второго ряда. Длина внедорожника составляет около 5 метров, ширина почти 2 метра. Он будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л.с. Разгон до 100 км/ч составит около 3 секунд. Предполагается, что автомобиль будет оснащаться новой батареей большой емкости от ведущей компании по производству аккумуляторов Ningde, с запасом хода более 700 км. За комфорт будет отвечать пневматическая подвеска с непрерывным контролем демпфирования.

Производительность мультимедиа будет поддержана процессором Qualcomm Snapdragon 8295, а интеллектуальный цифровой кокпит предоставит функции распознавания голоса, управления с помощью сенсорных экранов и сопряжения со сторонними устройствами. В топовых комплектациях возможно появление четырех поворотных сидений в салоне, аудиосистемы с 23 динамиками c функцией активного шумоподавления, а также системы автономного вождения уровня L3 (с функцией автопарковки и лидаром).

Фото: EXEED

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобиликитайские автомобилиexeed

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