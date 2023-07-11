Названы сроки появления электромобилей Exlantix в России

Компания EXEED планирует представить на российском рынке электромобили под суббрендом Exlantix. Первой моделью станет электрический седан Exlantix E03, который ожидается в нашей стране в самом конце нынешнего или начале 2024 года. Кроме того, в следующем году до нашей страны доберется электрический внедорожник Exlantix E0Y, сообщили представители EXEED в рамках онлайн-конфренции. Обе модели, впервые представленные на Шанхайском автосалоне – 2023, построены на электрической платформе E0X.

Как заявил генеральный директор EXEED Цинь Чао, линейка премиальных электрокаров Exlantix займет лидирующие позиции на российском рынке в классе люкс.

Плавность спортивной линии крыши седана Exlantix E03 позволила снизить аэродинамический коэффициент до уровня 0,21 и создать уникальную бесшумную атмосферу внутри автомобиля. Благодаря высоким технологиям, в новом седане удалось достичь не только запаса хода более 700 км, но и возможности быстрой зарядки напряжением 800В – для 150 км пути достаточно 5 минут. Разгон до 100 км составляет около 3 секунд.