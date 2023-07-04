Пикап Foton Tunland стал доступен в России за 8,3 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию пикап Foton Tunland, который официально в нашу страну пока не поставляется. Стоимость модели составляет 8 млн 299 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 238 л.с., который работает в сочетании с «автоматом».

Пикап Foton Tunland длиной 5340 мм имеет полноценную двухрядную кабину и грузоподъемность менее тонны. Конструкция шасси традиционная: двухрычажная пружинная подвеска спереди и неразрезной мост на рессорах сзади. За полный привод отвечает раздаточная коробка Borg Warner.

Напомним, пикап Foton Tunland был представлен в нашей стране с 2016 по 2019 год, однако за это время удалось реализовать лишь около 300 машин, поэтому продажи модели были прекращены.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Foton Motor объявила о возвращении в сегмент легких коммерческих автомобилей российского рынка: в этом году в продажу поступят среднеразмерный пикап Tunland G7 и фургон Toano. А в 2024 году в нашей стране должны появиться новейшие пикапы из линейки Mars – на ряде экспортных рынков Mars 7 и Mars 9 будут называться V7 и V9 соответственно. Какое название получат версии для России, пока неизвестно.

Фото: autohome.com.cn