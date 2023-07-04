АЗ «Урал» запустил строительство нового сборочного корпуса

АЗ «Урал» начал строительство нового сборочного корпуса, чей запуск в эксплуатацию намечен на начало 2025 года. Проект позволит создать 1200 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба предприятия.

Новый сборочный корпус будет состоять из производственной части, это одноэтажное здание со встроенными техническими и вспомогательными помещениями и пристроенным четырехэтажным административно-бытовым корпусом. В его составе будут расположены зоны хранения и склады, участок сборки автомобиля, экспедиция с зоной разгрузки, встроенные бытовые и технические помещения, вспомогательные помещения, склад ГСМ. В новом сборочном корпусе планируется выпускать 5500 автомобилей в год, что обеспечит выполнение продуктовой стратегии предприятия.

Напомним, АЗ «Урал» ранее приступил к реализации пятилетней инвестиционной программы стоимостью более 20 млрд рублей. Большая часть инвестиций будет направлена на создание и организацию серийного выпуска мостов современной конструкции для грузовых автомобилей и строительно-дорожной техники. В 2023 году завод планирует почти в 4 раза увеличить расходы на реализацию инвестиционных проектов, обновление станочного парка, модернизацию и расширение производств, внедрение инновационных технологий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», базовый сценарий прогноза АЗ «Урал» на 2023 год предполагает рост продаж тяжелых грузовиков (полной массой свыше 12 т) на 7 – 8% до уровня 2021 года. Основными факторами развития данного сегмента рынка станут увеличение объемов в строительной отрасли, адаптация к новым маршрутам грузоперевозок, стабилизация экономики.

Фото: АЗ «Урал»