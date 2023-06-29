Кроссовер GAC GS8 нового поколения скоро появится в России

Компания GAC Motor завершила сертификационные испытания флагманского кроссовера GS8 второго поколения для российского рынка. Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, в продажу новинка поступит в ближайшие месяцы – возможно, уже в июле.

Новый GAC GS8 имеет следующие габариты: 4980 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1780 мм в высоту при колесной базе 2920 мм. Таким образом, по сравнению с предшественником длина увеличилась почти на 14 см, ширина – на 4 см, высота – на 1 см. Бензиновая версия GAC GS8, как и прежде, оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 252 л.с. (400 Нм), который работает в сочетании с 8-ступенчатым гидротрансформатором Aisin третьего поколения.

В настоящее время на российском рынке доступен GAC GS8 первого поколения. Стоимость модели составляет от 2 млн 989 тыс. рублей до 3 млн 789 тыс. рублей в зависимости от комплектации и типа привода.

Фото: GAC