В России начались продажи кроссовера Dodge Durango по цене от 7 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Dodge Durango, который официально в нашу страну не поставляется.

Как пишет «Газета.Ru», продавец из Твери предлагает Durango с мотором 3.6 мощностью 293 л.с., автоматической трансмиссией и полным приводом за 7,1 млн рублей. Семиместный кроссовер представлен в базовой комплектации с тканевой отделкой салона. В наличии климат-контроль, электрорегулировки водительского кресла, круиз-контроль, навигация, бесключевой доступ.

Дилер из Новосибирска просит за Durango c 5,7-литровым двигателем (364 л.с.) 8 млн рублей. Автомобиль оснащен кожаными креслами, камерами заднего вида, климат-контролем, бесключевым доступом и люком.

Продавец из подмосковного Одинцово предлагает приобрести Dodge Durango в «заряженной» версии SRT Hellcat с мотором 6.2 (720 л.с.) за 17,6 млн рублей. У этого автомобиля красный кожаный салон и 20-дюймовые легкосплавные диски.

Фото: Dodge