Новый BMW M5 получит версию Touring

Компания BMW анонсировала «заряженную» версию 5 Series нового поколения – модель M5 выйдет на рынок как в версии седан, так и как универсал Touring.

Как пишет газета «Коммерсант», для BMW M5 это будет третий в истории «заряженный» универсал после представленного в 1992 году автомобиля поколения E34 и вышедшего в 2007 году универсала в кузове E61.

Новая модель получит гибридную силовую установку и полный привод. Других подробностей о новинке не сообщается. Известно, что ездовые испытания новой BMW M5 начнутся летом 2023 года на второстепенных дорогах и автомагистралях вокруг Мюнхена и близ штаб-квартиры BMW M в Гархинге. Также программа тестов будет включать в себя испытания на «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг»). Премьера новых BMW M5 и BMW M5 Touring состоится в 2024 году.

Напомним, ранее компания BMW представила новое поколение седана 5 Series – модель в кузове G60 выйдет на европейский рынок в октябре 2023 года. Автомобиль сохранил платформу CLAR от предыдущего поколения BMW 5 Series, однако новинка стала длиннее, шире и выше предшественника и получила увеличенную колесную базу. У седана полностью новый кузов, дизайн которого выполнен в стиле современных легковых моделей марки.

Новое поколение 5 Series получило интерьер BMW Live Cockpit Plus, включающим в себя 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 14,9-дюймовый тачскрин мультимедиа, которая имеет новую версию операционной системы BMW OS 8.5. В качестве ключа от автомобиля можно использовать смартфоны на Android и iOS, а также часы Apple Watch.

Заявлены проекционный дисплей и BMW Interaction Bar (светящаяся полоса с тачскринами на передней панели и передних дверях), панорамная крыша Sky Lounge и другое оборудование. Модель получила новую версию адаптивной подвески, которая учитывает ряд параметров во время движения, чтобы подбирать подходящие настройки ради оптимальной управляемости, а также безопасности и комфорта.

Также в оснащение новинки войдет продвинутый ассистент Highway Assistant, который на отдельных трассах в Германии, США и Канаде позволит водителю отвлекаться от управления машиной. Заявлено, что полуавтопилот будет работать на скорости до 130 км/ч. Кроме того, доступен расширенный комплекс ассистентов водителя Driving Assistant Professional.

В линейку моделей войдут как бензиновые, так и дизельные модификации. Базовым вариантом станет BMW 520i со 190-сильным 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом, предусмотрены 260-сильная версия BMW 530i с задним или полным приводом, а также BMW 540i xDrive с 380-сильным 3-литровым мотором и полным приводом. Дизельная версия на старте продаж одна – 200-сильная BMW 520d с 2-литровым мотором и задним или полным приводом. Все версии имеют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач со встроенным 48-вольтовым стартер-генератором.

Также будут доступны подключаемые гибриды. 300-сильный BMW 530e на базе 2-литрового бензинового мотора с задним или полным приводом и 490-сильный полноприводный BMW 550e xDrive на базе 3-литрового бензинового двигателя.

Фото: BMW