BMW представил 316-сильную версию кроссовера X1

Баварский автоконцерн BMW представил новую версию кроссовера X1 под названием M35i xDrive. Это самый мощный гражданский автомобиль BMW с четырехцилиндровым двигателем, пишет портал Autonews.ru. Производство новинки начнется на заводе компании в США в октябре 2023 года.

Так, 2-литровый турбомотор был подвергнут глубокой модернизации, целью которой стало в первую очередь повышение прочности конструкции. Благодаря усилению коленвала и шатунно-поршневой группы, а также оснащению поршней специальной системой охлаждения инженеры смогли поднять давление наддува и увеличить мощность до 316 л.с.

Двигатель работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Разгон до 60 миль в час (96 км/ч) занимает 5,2 сек. Максимальная скорость X1 M35i xDrive ограничена на отметке 250 км/ч.

Помимо повышения мощности двигателя, BMW X1 получил регулируемую спортивную подвеску, а в качестве опции для него предлагаются комбинированные тормозные механизмы с керамическими элементами.

По умолчанию кроссовер оснащен системой полного привода и умной электроникой, которая использует системы стабилизации и, согласуя ее действия с двигателем, имитирует работу межосевых дифференциалов повышенного трения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания BMW за два года представит шесть новых электромобилей, причем первыми станут компактный седан, выступающий в одном классе с обычной BMW 3 серии, и спортивный кроссовер. Все эти машины так называемого «нового класса» (Neue Klasse) построены на новой платформе и используют электромоторы и тяговые батареи следующего поколения.

Первые автомобили Neue Klasse встанут на конвейер завода в венгерском Дебрецене во второй половине 2025 года. С 2026-го их сборка также будет организована на старейшем предприятии BMW Group в Мюнхене. А в 2027 году электрокары следующего поколения начнет выпускать завод в мексиканском Сан-Луис-Потоси.

Вместе с нынешними моделями, а также уже анонсированными i5, i5 Touring и iX2 машины Neue Klasse подстегнут продажи электромобилей. Уже в этом году их доля в общем объеме должна составить 15%, в 2025-м – 25%, а в 2026 году – 33%. К 2030-му на электрокары будет приходиться до половины годовых продаж баварской марки.

Экологические машины новой волны будут использовать другую архитектуру и литий-ионные аккумуляторы следующего поколения. В этих батареях собираются использовать ячейки иного формата и состава, что даст 20-процентный прирост мощности и позволит немного увеличить дальность хода. Выпускать ячейки для Neue Klasse будут «гигафабрики» в Европе и Китае. Партнерами BMW выступят CATL и EVE Energy.

Кроме того, в моделях Neue Klasse появится новые мультимедийные интерфейсы и экологические пластмассы. Пластик для внутреннего и внешнего декора изготовят из переработанных рыболовных сетей и канатов.

Платформа Neue Klasse довольно гибкая и допускает использование в том числе силовых установок на водородных топливных элементах. На этой архитектуре можно проектировать машины любых размеров и сегментов, поэтому, по слухам, «тележку» смогут адаптировать и для гипотетического суперкара с комбинированной отдачей больше 1000 л.с.

Фото: BMW