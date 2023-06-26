В России появился кроссовер Honda XR-V по цене от 2,7 млн рублей

Напомним, кроссовер Honda XR-V второго поколения дебютировал в Китае в прошлом году и выпускаются на мощностях совместного предприятия Dongfeng-Honda. По габаритам модель близка к Kia Seltos: длина кузова составляет 4380 мм при колесной базе 2610 мм. Под капотом Honda XR-V установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

Российские дилеры привезли кроссоверы Honda XR-V, который официально в нашу страну не поставляются. Стоимость новинки составляет от 2,7 до 3,5 млн рублей, пишет « Газета.Ru ».

В оснащение модели, помимо прочего, входят 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша и мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном. Кроссовер также получил набор электронных ассистенов, включая адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, функции удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из российских дилеров открыл предзаказ на кроссовер Honda UR-V, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 7 млн 190 тыс. рублей. Российским покупателям Honda UR-V предлагается с безальтернативным 2-литровым турбодвигателем мощностью 272 л.с., который работает в сочетании с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Фото: Honda