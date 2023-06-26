Toyota представила кроссовер C-HR нового поколения

Компания Toyota представила кроссовер C-HR второго поколения, который предназначен для рынка Европы. Производство новинки будет налажено на заводе в Турции, а продажи стартуют в начале 2024 года.

Как пишет «Газета.Ru», новинка получила ряд дизайнерских решений от концепт-кара Toyota C-HR Prologue, который был представлен в декабре прошлого года. Кроссовер поступит в продажу с гибридными силовыми установками, самой доступной станет переднеприводная модификация с двигателем 1.8 и электромотором. В следующую модификацию войдет силовая установка с 2-литровым мотором и электродвигателем, а в самом дорогом исполнении C-HR получит привод на все колеса.