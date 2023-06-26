Toyota представила кроссовер C-HR нового поколения

Компания Toyota представила кроссовер C-HR второго поколения, который предназначен для рынка Европы. Производство новинки будет налажено на заводе в Турции, а продажи стартуют в начале 2024 года.
Как пишет «Газета.Ru», новинка получила ряд дизайнерских решений от концепт-кара Toyota C-HR Prologue, который был представлен в декабре прошлого года. Кроссовер поступит в продажу с гибридными силовыми установками, самой доступной станет переднеприводная модификация с двигателем 1.8 и электромотором. В следующую модификацию войдет силовая установка с 2-литровым мотором и электродвигателем, а в самом дорогом исполнении C-HR получит привод на все колеса.
В салоне Toyota C-HR установлен блок, объединяющий цифровую приборную панель и экран мультимедийной системы (диагональ дисплеев составляет 12,3 дюйма). В список оснащения модели вошли 20-дюймовые диски, проекционный дисплей, панорамная крыша, атмосферная подсветка салона и аудиосистема JBL. Одна из комплектаций получила название GR Sport Premiere Edition, она отличается декоративными элементами экстерьера и интерьера.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Toyota поделилась планами вывести на мировой рынок электрокары с новейшими твердотельными батареями. Японские инженеры рассказали, что новое поколение аккумуляторов будет заряжаться до 100% в течение 10 минут, а запас хода разработок будет составлять как минимум 1 тыс. км. Более того, Toyota планирует со временем увеличить ресурс батарей электромобилей: как минимум до 1,2 тыс. км или даже 1,5 тыс. км на одной подзарядке. Представители японского автоконцерна предполагают, что половина реализуемых в 2030 году электромобилей Toyota будут оборудованы батареями нового поколения.
Кроме того, разработчики занимаются развитием водородных двигателей. По словам представителей Toyota, автомобили на водородном топливе не хуже электромобилей справляются с улучшением экологической окружающей обстановки.
Фото: Toyota