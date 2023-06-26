Toyota представила минивэн Alphard нового поколения

Компания Toyota представила новое поколение минивэна Alphard, которое появится в продаже в 2023 году.
Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль построен на платформе GA-K, которая является разновидностью фирменной платформы TNGA, и стал длиннее предшественника и получил более просторный салон. Дизайн кузова выполнен в стиле современных моделей Toyota.
Новый Alphard, доступный с 7-местным трехрядным салоном и с 6-местным двухрядным салоном, имеет выдвижные подножки с обеих бортов, солнцезащитные шторки на окнах, панорамную крышу с раздельными для разных бортов шторками, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с онлайн-сервисами, фирменный комплекс ассистентов водителя Toyota Safety Sense и другое оборудование.
На рынок минивэн выйдет со 182-сильным 2,5-литровым бензиновым двигателем или 250-сильной гибридной силовой установкой на его основе, с вариатором или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Будут доступны версии как с передним, так и с полным приводом E-Four.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Toyota поделилась планами вывести на мировой рынок электрокары с новейшими твердотельными батареями. Японские инженеры рассказали, что новое поколение аккумуляторов будет заряжаться до 100% в течение 10 минут, а запас хода разработок будет составлять как минимум 1 тыс. км. Более того, Toyota планирует со временем увеличить ресурс батарей электромобилей: как минимум до 1,2 тыс. км или даже 1,5 тыс. км на одной подзарядке. Представители японского автоконцерна предполагают, что половина реализуемых в 2030 году электромобилей Toyota будут оборудованы батареями нового поколения.
Кроме того, разработчики занимаются развитием водородных двигателей. По словам представителей Toyota, автомобили на водородном топливе не хуже электромобилей справляются с улучшением экологической окружающей обстановки.
Фото: Toyota