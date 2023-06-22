EXEED показал обновленный кроссовер TXL

Так, кроссовер получил аналогичный центральный тоннель, 24,6-дюймовый изогнутый моноэкран и двухспицевое D-образное многофункциональное рулевое колесо. За передовые технологии в машине будет отвечать высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и новая интеллектуальная операционная система Lion 5.0. В салоне EXEED TXL будут установлены сиденья с отделкой перфорированной кожей наппа. А кресло переднего пассажира получит выдвижную оттоманку и функцию массажа.

Как пишет портал « Китайские автомобили », из внешних отличий EXEED TXL 2024 модельного года получил лишь слегка измененную радиаторную решетку, а также новый эксклюзивный цвет кузова, название которого можно перевести как «звездно-зеленый». Интерьер же у кроссовера, напротив, подвергся полной реновации. А если точнее, свой дизайн обновленный TXL позаимствовал у старшего EXEED RX, который в Китае называется Yaoguang.

Премиальная марка EXEED показала обновленный кроссовер TXL, который поступит в продажу на китайском рынке до конца 2023 года.

Кроме того, внутри появится новая аудиосистема с 23 динамиками, два из которых будут расположены в подголовнике у водителя. Также для EXEED TXL будет доступно эксклюзивное сочетание двух оттенков интерьера, название которых можно перевести как легкий облачно-белый и элегантный серебристо-черный.

Обновленный EXEED TXL 2024 сохранит свои привычные габариты: 4780 мм в длину, 1885 мм в ширину и 1730 мм в высоту при колесной базе 2800 мм. Также известно, что под капотом автомобиля появится 2-литровый турбированный двигатель мощностью 261 л.с. в сочетании с системой полного привода. А вот с какой трансмиссией будет работать этот мотор – пока не сообщается.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания EXEED начала прием предзаказов на новый купе-кроссовер RX, который станет четвертой моделью в российской линейке бренда. В первой поставке – всего 500 автомобилей. Официальный старт продаж новинки состоится до конца июля, тогда же будет объявлена стоимость автомобиля.

Кроме того, электрический седан Exlantix E03, который был представлен в рамках Шанхайского автосалона 2023, ожидается на российском рынке в конце нынешнего года. А в 2024-м в нашей стране также должен появиться электрический внедорожник EXEED Exlantix E0Y.

Фото: EXEED