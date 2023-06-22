В России появился кроссовер Toyota Corolla Cross за 2,85 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Toyota Corolla Cross, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2 млн 850 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Выставленный на продажу автомобиль имеет левосторонне расположение руля. Под его капотом установлен 2-литровый двигатель мощностью 169 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и передним приводом.

Интерьер Toyota Corolla Cross получил переднюю панель с 9-дюймовым экраном медиасистемы и рисованным спидометром в комбинации приборов. В оснащение модели, помимо прочего, входят семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка сидений, люк, а также комплекс электронных помощников Toyota Safety Sense.

Напомним, Toyota Corolla Cross дебютировала в июне 2020 года в Таиланде. Модель создана на платформе TNGA-C с передней подвеской типа McPherson и упрощенной задней балкой. Длина автомобиля составляет 4460 мм, а размер колесной базы – 2640 мм. Дорожный просвет равен 161 мм. Внешне кроссовер больше напоминает «старший» RAV4 нового поколения, чем «донорскую» Corolla.

Фото: Toyota