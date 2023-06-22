Mitsubishi показала пикап L200 нового поколения

Компания Mitsubishi опубликовала официальные фотографии пикапа Mitsubishi L200 нового поколения. В продажу новинка поступит уже этим летом, причем первым рынком для модели станет Таиланд, где и налажено ее производство.
Как пишет портал Motor.ru, у нового L200, также известного как Triton, двухъярусная передняя оптика: в верхней части расположены узкие фары с тремя L-образными светодиодными элементами в каждом, а ниже – основные квадратные блоки ближнего и дальнего света. У пикапа массивные оквадраченные колесные арки, а на корме – прямоугольные фонари со сложной графикой.
Интерьер нового Mitsubishi L200 получил горизонтально ориентированный планшет с переключателями по бокам, отдельный блок управления климатом, кнопки вспомогательных систем, в том числе помощи при спуске с горы, и поворотный селектор системы привода.
Официально о технической части нового Mitsubishi L200 автопроизводитель пока не сообщает. По неофициальным данным, пикап разделит платформу с Nissan Navara следующего поколения, получит новые дизельные силовые агрегаты и даже электродвигатели. Для модели будут доступны версии с механической и автоматической коробками передач, задним и полным приводом.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mitsubishi представила компактный хэтчбек Colt нового поколения, который поступит в продажу на европейском рынке осенью 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года будут представлены еще две новинки от Mitsubishi. Так, в ближайшее время дебютирует гибридный Xpander нового поколения, а также еще одна новинка, о которой известно лишь то, что это будет серийное воплощение концепт-кара XFC Concept. Кроссовер для развивающихся стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) получит высокий дорожный просвет и систему выбора режимов движения: предусмотрены четыре режима: Normal, Wet, Gravel и Mud, причем Wet разрабатывался именно для эксплуатации в азиатских странах.
Фото: Mitsubishi