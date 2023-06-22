Mitsubishi показала пикап L200 нового поколения

Компания Mitsubishi опубликовала официальные фотографии пикапа Mitsubishi L200 нового поколения. В продажу новинка поступит уже этим летом, причем первым рынком для модели станет Таиланд, где и налажено ее производство.

Как пишет портал Motor.ru, у нового L200, также известного как Triton, двухъярусная передняя оптика: в верхней части расположены узкие фары с тремя L-образными светодиодными элементами в каждом, а ниже – основные квадратные блоки ближнего и дальнего света. У пикапа массивные оквадраченные колесные арки, а на корме – прямоугольные фонари со сложной графикой.

Интерьер нового Mitsubishi L200 получил горизонтально ориентированный планшет с переключателями по бокам, отдельный блок управления климатом, кнопки вспомогательных систем, в том числе помощи при спуске с горы, и поворотный селектор системы привода.